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Возвращенная из Сирии при посредничестве РФ израильтянка прибыла на родину

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Гражданка Израиля, возвращённая из Сирии при посредничестве России, доставлена на родину, сообщает в пятницу 19 февраля, израильская государственная телерадиовещательная корпорация Kan.

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«Израильтянка, перешедшая границу с Сирией, приземлилась в аэропорту имени Бен Гуриона вместе с израильской делегацией, которая планировала доставить ее из Москвы. Ожидается, что ШАБАК (служба общей безопасности) допросит ее об обстоятельствах случившегося», — говорится в сообщении корпорации.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии.

17 февраля стало известно, что задержанная сирийскими пограничниками на Голанских высотах гражданка Израиля будет обменена на двух сирийцев, находящихся в тюрьме. Россия является посредником в переговорах между странами. Обмен состоялся 18 февраля.

Гражданка Израиля случайно пересекла сирийскую границу в районе города Эль-Кунейтра, где была задержана военными. Правительство Сирии в обмен на нее потребовало выдачи Дамаску удерживаемых в Израиле сирийцев Диаба Кахмуза и Нихаля аль-Маката. Как отмечают в агентстве, они «вели борьбу против израильской оккупации».

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