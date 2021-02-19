Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 февраля

В Москве в пятницу, 19 февраля, ожидается до –14 градусов в дневное время, следует из данных Гидрометцентра.

Температура воздуха днем установится в диапазоне от –12 до –14. Будет наблюдаться переменная облачность без осадков.

Ночью температура опустится до минус 23 градусов. Сохранится переменная облачность без осадков, пишет «Газета.ру».

Ранее, 17 февраля, сообщалось, что в выходные и в праздничные дни в честь 23 февраля москвичей ожидает погода с резкими скачками давления — так называемой барической пилой. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что такие условия окажут сильное влияние на метеозависимых людей.