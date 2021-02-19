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Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Хабаровском

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В Хабаровском крае в ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали три человека. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил РЕН ТВ.

Авария произошла на дороге из Хабаровска в село Троицкое на 86-м км федеральной автодороге А-376 в районе села Елабуга, пишет RT. Автобус марки Mercedes съехал в кювет.

Всего в автобусе в момент ДТП находились водитель и 16 пассажиров, трое получили травмы. Водителю потребовалась деблокировка, уточняет сайт kp.ru. Два человека с различными травмами легкой и средней степени тяжести бригадами скорой помощи доставлены в участковую больницу в селе Маяк. Еще один мужчина в тяжелом состоянии доставлен в ККБ №2 города Хабаровска

Устанавливаются обстоятельства случившегося. В Госавтоинспекции Хабаровского края сообщали ТАСС, что авария, по предварительным данным, произошла из-за того, что от проезжающего рядом автомобиля оторвался прицеп, он врезался в автобус, из-за чего тот съехал в кювет.

18 февраля сообщалось, что следователи задержали жителя Кировского района Крыма, который совершил лобовое столкновение с полицейским автомобилем. В результате ДТП погибли три сотрудника правоохранительных органов.

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