Пушков объяснил восхищение мнением Запада комплексом неполноценности

Восхищение тем, что страны Запада признают российские достижения — это проявление комплекса неполноценности. Такую точку зрения 18 февраля в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он прокомментировал публикацию немецкого издания Die Welt о российской вакцине «Спутник V».

«Не надо цитировать эту чушь и тем более восхищаться тем, что наши успехи признали никому не ведомые журналисты, пишущие из страны, где полный локдаун и катастрофически не хватает вакцины. Мне уже доводилось писать, что восхищение перед признанием наших достижений — причем неохотное, через губу — с Запада есть проявление комплекса неполноценности», — написал он.

Тем, кто по-прежнему восхищается признанием Запада, Пушков советует изжить в себе комплекс неполноценности и преодолеть «информационного раба».

7 февраля Пушков призвал перестать играть в «информационно-оценочные поддавки» с Западом и зависеть от оценок российских действий за рубежом.