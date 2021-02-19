Движение поездов восстановили в Приамурье после схода вагонов с углем

В Амурской области восстановили движение поездов на участке железной дороги, где произошел сход 25 вагонов с углем. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

«Завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда на станции Ангарич Забайкальской железной дороги. Движение по станции осуществляется в штатном режиме», — приводит RT текст сообщения.

Пассажирские поезда дальнего следования сообщением Владивосток–Омск, Самара–Владивосток, Тында–Хабаровск, Владивосток–Москва, Хабаровск–Нерюнгри, Москва–Владивосток, задержанные из-за схода, отправлены по маршрутам, пишет сайт kp.ru. Диспетчерским аппаратом ОАО «РЖД» принимаются меры для их скорейшего ввода в график движения.

ЧП произошло вечером 17 февраля в районе станции Ангарич, с путей сошли 25 вагонов, 23 из них опрокинулись. В результате ЧП никто не пострадал, но были задержаны шесть пассажирских поездов на несколько часов.

Телеканал «Звезда» опубликовал снятые с коптера кадры последствий аварии. На них видно, что сошедшие вагоны превратились в груду искореженного металла.

В ликвидации последствий аварии были задействованы восстановительные поезда и 340 железнодорожников, пишет REGNUM. Амурские пожарные помогали обеспечить снабжение пассажиров задержанных поездов питанием и водой, а также контролировали температурный режим в вагонах, отмечает телеканал «360».