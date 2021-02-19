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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Фукусимы

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Фукусимы

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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на северо-востоке Японии, сообщает 19 февраля Национальное метеорологическое управление страны.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился к востоку от префектуры Фукусима. Его очаг залегал на глубине 50 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

13 февраля в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение, его магнитуда составила 7,3. Подземные толчки ощущались в 10 префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии, в том числе Фукусиме, Мияги и столичном регионе.

По словам премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга, общее число пострадавших в результате землетрясения составило 153 человека, из них 12 получили тяжелые травмы. Погибших нет.

Во время землетрясения расплескался небольшой объем воды из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива на различных блоках АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2».

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