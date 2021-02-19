Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Набиуллина назвала способ повышения доступности ипотеки в России
Мир
Байден поздравил NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance
Наука
Вирусолог спрогнозировал ситуацию с COVID-19 весной
Общество
В Москве из-за морозов подняли температуру в системе отопления
Мир
Сенатор Круз назвал ошибкой отъезд в отпуск во время стихийного бедствия в Техасе
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Кирове
Общество
Эксперт назвал способы найти похищенный смартфон
Мир
В США предъявили обвинения учившим врать при прошении убежища юристам
Мир
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Фукусимы

Русскоязычный трейлер первого фильма по игре Mortal Kombat слили в сеть до релиза

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Русскоязычная версия трейлера первого фильма по игре Mortal Kombat утекла в сеть до официального релиза. Ролик опубликовали в YouTube 18 февраля.

К настоящему моменту видео удалено по требованию правообладателя. Сейчас в сети доступен только англоязычный трейлер.

По 30-секундному ролику можно сделать вывод, что фильм получился не слишком жестоким. В трейлере можно видеть персонажей Скорпиона, Саб-Зиро, Соню и остальную банду, а также нового героя Коула Янга. Он был избран для участия в турнире, потому император Внешнего мира посылает Саб-Зиро разобраться с ним.

Удивил ролик грядущей картины и пропажей одного из ключевых персонажей — Джонни Кейджа. Сценарист фильма Грег Руссо сказал в 2019 году, что у него были «большие планы» относительно персонажа, однако упоминания о Джонни нет ни на IMDb, ни в описании на YouTube.

Премьера фильма в России назначена на 8 апреля 2021 года, пишет «Ридус». Мировая премьера намечена на 16 апреля, пишет «Москва 24».

12 февраля сообщалось, что французские актеры Венсан Кассель, Ева Грин и Франсуа Сивиль сыграют в очередной экранизации романа Александра Дюма «Три мушкетера».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021