Русскоязычный трейлер первого фильма по игре Mortal Kombat слили в сеть до релиза

Русскоязычная версия трейлера первого фильма по игре Mortal Kombat утекла в сеть до официального релиза. Ролик опубликовали в YouTube 18 февраля.

К настоящему моменту видео удалено по требованию правообладателя. Сейчас в сети доступен только англоязычный трейлер.

По 30-секундному ролику можно сделать вывод, что фильм получился не слишком жестоким. В трейлере можно видеть персонажей Скорпиона, Саб-Зиро, Соню и остальную банду, а также нового героя Коула Янга. Он был избран для участия в турнире, потому император Внешнего мира посылает Саб-Зиро разобраться с ним.

Удивил ролик грядущей картины и пропажей одного из ключевых персонажей — Джонни Кейджа. Сценарист фильма Грег Руссо сказал в 2019 году, что у него были «большие планы» относительно персонажа, однако упоминания о Джонни нет ни на IMDb, ни в описании на YouTube.

Премьера фильма в России назначена на 8 апреля 2021 года, пишет «Ридус». Мировая премьера намечена на 16 апреля, пишет «Москва 24».

12 февраля сообщалось, что французские актеры Венсан Кассель, Ева Грин и Франсуа Сивиль сыграют в очередной экранизации романа Александра Дюма «Три мушкетера».