Шестеро детей и трое взрослых пострадали при взрыве газа в Нью-Йорке

В трехэтажном жилом доме в районе Нью-Йорка Бронксе произошла утечка газа, прогремел взрыв. В результате ЧП пострадали девять человек, среди раненых — шесть детей, два человека находятся в критическом состоянии, передает телеканал «Известия».

Взрывной волной выбило окна здания и входную дверь — ее выбросило на линии электропередачи. На место кроме экстренных служб выехали инспекторы департамента строительства.

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