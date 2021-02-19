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Эксперт назвал способы найти похищенный смартфон

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Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм» в пятницу, 19 февраля, рассказал о способах быстро найти похищенный смартфон.

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По словам специалиста, в смартфонах с операционными системами iOS и Android предустановлены программы трекинга. При помощи компьютера жертва кражи может войти в личный кабинет на сайте разработчика или производителя и посмотреть, где девайс включался в последний раз.

Помимо этого, после покупки гаджета можно самостоятельно установить на него аналогичную программу и запустить в ней скрытый режим, пишет НСН. Злоумышленнику она будет не видна, но будет следить за местоположением устройства.

Некоторые компании предлагают блокировать телефон или высылать на экран сообщения о необходимости вернуть похищенное, но обращение в полицию будет эффективнее, отметил Мясоедов.

Найти смартфон можно также при помощи уникального идентификационного номера — IMEI, который виден оператору вне зависимости от смены сим-карты. Между тем, его можно заменить или стереть, потому все же лучше обратиться в правоохранительные органы.

Ранее в феврале заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко назвал способы получить архив всех действий на смартфоне.

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