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Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Кирове

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Пять человек погибли в результате пожара в двухэтажном жилом доме в Кирове, сообщает 19 февраля РЕН ТВ.

Как стало известно телеканалу, возгорание произошло в четырехквартирном здании по улице Бородулина, 38.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тела троих человек, в том числе двоих детей. Поиски тел еще двоих погибших продолжаются. Кроме того, в пожаре еще пострадали шесть человек.

На месте работают восемь пожарных расчетов и сотрудники экстренных служб. Пожару присвоен второй ранг, отмечает региональное управление МЧС. Информация о возгорании поступила в ведомство в 00:46. В 2:00 было ликвидировано открытое горение.

Следственное управление СК РФ по Кировской области начало проверку по факту пожара. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

18 февраля двое мальчиков 2011 и 2017 годов рождения погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Орда Пермского края. По факту гибели двух детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

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