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На Сахалине спасли пропавшего во время метели водителя автогрейдера

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На Сахалине нашли живым водителя автогрейдера, который пропал вместе с транспортом во время метели при расчистке дорог от снега. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

Ранее в этот день мужчина сумел выйти на связь с коллегами по рации и сообщить свое местонахождения. Под лавину он не попал, что оказался заблокированным снежными массами, пишет сайт kp.ru.

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В течение трех часов две спасательные группы пробивались к сахалинцу через многометровые переметы.

«Пока понятно, что у мужчины все в порядке. Он не обморожен. Дальше состояние его здоровья проверят медики», — рассказал глава Смирныховского района Егор Белобаба.

Сам спасенный мужчина стойко выдержал два дня без воды и еды и даже отказался от предложенного отдыха, собравшись выходить на рабочую смену по расписанию, отмечает телеканал «Звезда».

Мужчина пропал вечером 16 февраля. Он выехал на очистку технологической дороги из села Первомайск Смирныховского района и не вернулся. В его поисках два дня участвовали спасатели, полиция, волонтеры и сотрудники местной администрации, отмечает телеканал «360». К ним присоединился специалист с оборудованием системы «Безопасный город» из Южно-Сахалинска, местность обследовали с помощью беспилотника. В тот же день в местности, где работал грейдерист, сошла лавина. Предполагалось, что она могла накрыть водителя вместе с техникой.

С 16 по 18 февраля в Сахалинской области действовало штормовое предупреждения, в регионе третьи сутки фиксируют мощный циклон и сильный ветер, однако он начал ослабевать. Большинство школьников переведены на дистанционное обучение. Ветер также нарушил электроснабжение многих населенных пунктов, из-за непогоды была нарушена работа почти всех видов транспорта.

В регионе открыты пункты обогрева, на дорогах огромные пробки.

17 февраля сообщалось, что девять дорог закрыты на Сахалине из-за сильных снежных заносов.

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