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Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии. Соответствующее видеообращение было опубликовано 18 февраля в социальных сетях Нетаньяху.

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«Несколько дней назад молодая израильская женщина пересекла границу с Сирией. Я дважды разговаривал со своим другом президентом России Владимиром Путиным. Я попросил его помочь вернуть ее, и он действовал. Я хотел бы поблагодарить его за то, что он снова поддержал нас в возвращении наших граждан в Израиль», — сказал он.

Нетаньяху также поблагодарил за содействие президента Израиля, главу совета нацбезопасности, координатора по делам заключенных и пропавших без вести, ЦАХАЛ, службу общей безопасности, внешнюю разведу, минобороны, МИД и всех, кто принимал участие в этой операции. Он подчеркнул, что Израиль всегда будет «делать все возможное» для возвращения своих граждан на родину.

17 февраля стало известно, что задержанная сирийскими пограничниками на Голанских высотах гражданка Израиля будет обменена на двух сирийцев, находящихся в тюрьме. Россия является посредником в переговорах между странами. Обмен состоялся 18 февраля.

Гражданка Израиля случайно пересекла сирийскую границу в районе города Эль-Кунейтра, где была задержана военными. Правительство Сирии в обмен за нее потребовало выдачи Дамаску удерживаемых в Израиле сирийцев Диаба Кахмуза и Нихаля аль-Маката. Как отмечают в агентстве, они «вели борьбу против израильской оккупации».

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