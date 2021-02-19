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Шесть детей и трое взрослых пострадали при взрыве газа в Нью-Йорке

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В одной из квартир Нью-Йорке произошел взрыв газа, в результате происшествия девять человек пострадали, они госпитализированы, сообщает 18 февраля телеканал NBC.

Отмечается, что инцидент произошел на втором этаже многоквартирного жилого дома в Бронксе. Ударной волной выбило входную дверь, она перелетела через улицу и застряла на линии электропередач.

По данным телеканала, среди пострадавших восемь жителей дома, из которых шесть детей, и один пожарный. При этом один взрослый и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.

12 февраля во Владикавказе произошел мощный взрыв в одном из супермаркетов сети «Магнит», по предварительным данным, пострадал один человек. СК РФ начал проверку после происшествия.

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