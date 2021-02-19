Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США отозвали заявление в СБ ООН о восстановлении санкций против Ирана
Общество
Попова предупредила о сохранении высокого риска заболевания COVID-19
Наука
Марсоход NASA совершил посадку на Красную планету
Мир
Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии
Мир
Демократы внесли в конгресс США проект о гражданстве для мигрантов
Экономика
Расходы россиян в новогодние каникулы выросли на 12%
Мир
Захарова оценила вероятность улучшения отношений России и США
Общество
Водителей в Подмосковье попросили отказаться от поездок в выходные из-за снегопада
Мир
США ввели визовые ограничения в отношении 43 белорусских чиновников
Сюжет:

США ввели визовые ограничения в отношении 43 белорусских чиновников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении 43 белорусских чиновников за «подрыв демократии» в республике. Соответствующее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена опубликовано 18 февраля на сайте Госдепа.

Уравнение с одним неизвестным: что ждет Белоруссию в 2021 году
Прекратить протесты призваны изменения Конституции и перераспределение власти в республике

«Сегодня Государственный департамент США принял меры <...> о введении визовых ограничений для 43 белорусских граждан, ответственных за подрыв белорусской демократии, что в целом лишило их права на въезд в Соединенные Штаты», — сообщил Блинкен.

По его словам, в список попали высокопоставленные руководители и сотрудники судебного сектора, правоохранительных органов, а также рядовые сотрудники, участвующие в задержаниях на акциях протеста, и работники белорусских вузов.

Госсекретарь отметил обеспокоенность американских властей обысками в правозащитной организации «Весна» и Белорусской ассоциации журналистов, а также приговорами журналисткам польского телеканала «Белсат» Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой.

Отмечается, что два предыдущих подобных действия Госдепа наложили визовые ограничения на 66 человек, которые были признаны ответственными за «подрыв белорусской демократии».

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Поддерживающие оппозицию граждане страны вышли на улицы, их недовольство вылилось в массовые протесты по всей стране. Итоги голосования не признали США и страны Европы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021