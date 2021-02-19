США ввели визовые ограничения в отношении 43 белорусских чиновников

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении 43 белорусских чиновников за «подрыв демократии» в республике. Соответствующее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена опубликовано 18 февраля на сайте Госдепа.

«Сегодня Государственный департамент США принял меры <...> о введении визовых ограничений для 43 белорусских граждан, ответственных за подрыв белорусской демократии, что в целом лишило их права на въезд в Соединенные Штаты», — сообщил Блинкен.

По его словам, в список попали высокопоставленные руководители и сотрудники судебного сектора, правоохранительных органов, а также рядовые сотрудники, участвующие в задержаниях на акциях протеста, и работники белорусских вузов.

Госсекретарь отметил обеспокоенность американских властей обысками в правозащитной организации «Весна» и Белорусской ассоциации журналистов, а также приговорами журналисткам польского телеканала «Белсат» Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой.

Отмечается, что два предыдущих подобных действия Госдепа наложили визовые ограничения на 66 человек, которые были признаны ответственными за «подрыв белорусской демократии».

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Поддерживающие оппозицию граждане страны вышли на улицы, их недовольство вылилось в массовые протесты по всей стране. Итоги голосования не признали США и страны Европы.