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В Минздраве ответили на обращение пациентов о дефиците лекарства от рассеянного склероза

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Всероссийский союз пациентов получил ответ Минздрава на свое обращение от 22 января о дефиците 42 лекарственных препаратов. Среди них был упомянут и необходимый больным рассеянным склерозом метилпреднозолон, который к настоящему времени практически исчез из аптек.

В ответе ведомства говорится, что препарат включен в рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции, из-за чего на него существенно возрос спрос. При этом «для недопущения дефектуры лекарств» было выпущено распоряжение правительства, которое предусматривает ввоз на территорию России незарегистрированных препаратов. С 4 января в регионы отправлено 1,8 млн флаконов метилпреднозолона.

Кроме того, говорится в письме, в рамках постановления № 441 приняты меры по перерегистрации предельной отпускной цены на метилпреднизолон, что позволило производителям продолжить и увеличить поставки этого лекарства.

«Известиям» в Минздраве дополнительно сообщили, что компания «Орион Корпорейшн» прорабатывает вопрос введения дополнительной производственной площадки, что позволит увеличить объем поставок препарата в инъекционной форме.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Без укола: лекарство от рассеянного склероза исчезает из аптек

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