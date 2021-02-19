Госдеп США призвал власти и оппозицию Грузии к сдержанности

США призывают власти и оппозицию Грузии к сдержанности, чтобы избежать эскалации ситуации, которая может привести к насилию. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном 18 февраля на сайте ведомства.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними политическими событиями в Грузии. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий или риторики, которые могут вызвать эскалацию напряженности или привести к насилию», — говорится в заявлении.

Прайс подчеркнул, что Вашингтон поддерживает «демократическую, безопасную и процветающую Грузию» и призывает власти страны действовать в соответствии со своими «евроатлантическими устремлениями», а также сохранить свою приверженность демократическим принципам.

Ранее в этот день премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об отставке из-за разногласий с командой. Еще 12 февраля он опровергал слухи об уходе с поста премьера. Тогда он заявил, что этот вопрос уже перешел в юмористическую плоскость и все это «спекуляции и слухи».

Отмечается, что разногласия Гахарии связаны с арестом оппозиционера Ники Мелии, председателя «Единого национального движения», партии бывшего президента Михаила Саакашвили. Накануне суд удовлетворил ходатайство прокуратуры изменить меру пресечения Мелии на арест, который 16 февраля был лишен депутатской неприкосновенности. Прокуратура после этого обратилась в суд с ходатайством избрать ему арест в виде меры пресечения за отказ платить ранее залог 40 тыс. лари (свыше $12 тыс.).

Мелию обвиняли в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями летом 2019 года. Он был арестован, но по решению суда выпущен под залог, также Мелия должен был носить электронный браслет.

После выборов в парламент в прошлом году Мелия снова стал депутатом по партийному списку от «Единого национального движения». На одном из митингов, когда оппозиционеры требовали провести повторные выборы, в знак протеста он бросил электронный браслет в толпу митингующих.