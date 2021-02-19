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Теплолюбивый микроб с Камчатки переработает отходы

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Специалисты НИЦ «Курчатовский институт» провели расшифровку генома термофильной бактерии Caldanaerobacter sp. 1523vc, найденной в природном горячем ключе на Камчатке.

Одна из наиболее успешных экспедиций на кальдеру Узон, где обнаружили Caldanaerobacter sp, была проведена в сентябре 2005 года учеными из Института микробиологии им. С.Н. Виноградского. На семь дней исследователи поместили ёмкости с различными полимерными субстратами непосредственно в источник. За это время были накоплены значительные количества микроорганизмов, образующихся на определённых субстратах. Бактерия, изначально выделенная на льняном материале, в дальнейшем была культивирована на целлюлозе. Уже в лаборатории удалось идентифицировать ее как представителя рода Caldanaerobacter.

– Изучение термофильных организмов – интересная и актуальная тема, дающая как фундаментальные, так и прикладные результаты. Нам важно найти источник термостабильных ферментов, открыть организмы, которые будут эффективно перерабатывать сырье и превращать его в нужные нам продукты, – говорит лаборант НИЦ «Курчатовский институт» Алексей Корженков.

Эти микроорганизмы приспособились к жизни в среде с высокой температурой. В источнике, где был найден новый штамм, она составляет 70°C. В ходе анализа генома Caldanaerobacter sp. ученые выявили уникальные гены, кодирующие ферменты углеводного обмена, с помощью которых можно расщеплять биомассу и полимеры.

На основе этих ферментов можно создавать новые моющие средства, расщеплять древесину и растительную биомассу для получения топлива, очищать промышленные стоки от токсичных металлов и радионуклидов, получать биогаз, а также использовать их для интенсификации технологических процессов в сельском хозяйстве, текстильной, пищевой, целлюлозно-бумажной, фармацевтической промышленности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По горячим следам: теплолюбивый микроб с Камчатки переработает отходы

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