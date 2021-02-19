Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Марсоход NASA совершил посадку на Красную планету
Экономика
Юридический адрес могут заменить электронным
Общество
Общественники предложили расширить льготы по оплате ЖКУ
Экономика
Расходы россиян в новогодние каникулы выросли на 12%
Мир
В Израиле выразили готовность признавать российские сертификаты о вакцинации
Туризм
Каир заявил о соглашении с Россией по открытию рейсов на курорты Египта
Мир
Захарова оценила вероятность улучшения отношений России и США
Общество
Вакцину «ЭпиВакКорона» вскоре разрешат применять для людей старшего возраста
Экономика
Росстат отметил рост реальных зарплат в стране в 2020 году

Юридический адрес могут заменить электронным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские компании могут получить возможность отказаться от официального юридического адреса регистрации в пользу электронной почты. Такую инициативу в настоящее время прорабатывают Корпорация МСП, Минэкономразвития, Минфин и ФНС, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова (есть в распоряжении «Известий»).

Как пояснил «Известиям» близкий к правительству источник, в этот раз речь идет о замене юридического адреса регистрации компании, указанного в ЕГРЮЛ, на электронный. Власти задумались об этом на фоне массового перехода компаний на удаленную работу из-за пандемии: в таких условиях требование об обязательном наличии официального адреса, привязанного к географическому объекту, выглядит анахронизмом, отметил он.

Обязательные уведомления, как, например, сообщения контрольно-надзорных органов, ФНС, Росстата, претензии от контрагентов, вполне могут приходить и на электронную почту. Вести базу таких адресов, скорее всего, будет ФНС, а целевой аудиторией нововведения станут компании, работающие удаленно и не привязанные к физической инфраструктуре. Впрочем, со временем опция станет доступной бизнесам всех размеров и отраслей, сообщил собеседник «Известий».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не дом и не улица: бизнесу могут разрешить регистрацию без офиса

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021