Юридический адрес могут заменить электронным

Российские компании могут получить возможность отказаться от официального юридического адреса регистрации в пользу электронной почты. Такую инициативу в настоящее время прорабатывают Корпорация МСП, Минэкономразвития, Минфин и ФНС, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова (есть в распоряжении «Известий»).

Как пояснил «Известиям» близкий к правительству источник, в этот раз речь идет о замене юридического адреса регистрации компании, указанного в ЕГРЮЛ, на электронный. Власти задумались об этом на фоне массового перехода компаний на удаленную работу из-за пандемии: в таких условиях требование об обязательном наличии официального адреса, привязанного к географическому объекту, выглядит анахронизмом, отметил он.

Обязательные уведомления, как, например, сообщения контрольно-надзорных органов, ФНС, Росстата, претензии от контрагентов, вполне могут приходить и на электронную почту. Вести базу таких адресов, скорее всего, будет ФНС, а целевой аудиторией нововведения станут компании, работающие удаленно и не привязанные к физической инфраструктуре. Впрочем, со временем опция станет доступной бизнесам всех размеров и отраслей, сообщил собеседник «Известий».

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