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Общественники предложили расширить льготы по оплате ЖКУ

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Общественники предложили начислять малоимущим субсидии на оплату ЖКУ при наличии долгов. Идея сформулирована в письме Общественной палаты РФ и НП «ЖКХ-Контроль» премьер-министру Михаилу Мишустину, с которым ознакомились «Известия». Сегодня субсидии перестают начислять, если получатель в течение двух месяцев не оплачивает коммуналку.

— Запрет на выдачу субсидий для граждан с долгами приводит к появлению замкнутого круга. Гражданин не может получить субсидию, поскольку у него есть долги. А они продолжают накапливаться, поскольку нет субсидии, — сказала «Известиям» автор инициативы, глава комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, руководитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Также в письме главе кабмина предложено изменить подход к оценке семейного дохода, по которому определяется право на помощь. Сейчас учитывают показатель за последние полгода, общественники считают нужным сократить срок до двух месяцев — это позволит помочь людям с нестабильными заработками или потерявшим работу, сказано в документе.

Сейчас субсидии на оплату ЖКУ ежегодно получают порядка 5,4% семей, отмечено в письме. Если предложение общественников будет принято, число льготников может увеличиться вдвое, оценила Светлана Разворотнева.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пункт получения: число льготников по оплате ЖКУ может вырасти вдвое

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