Одну из старейших улиц отремонтируют в Ставрополе по нацпроекту

В Ставрополе намерены привести в порядок одну из самых старых и протяженных улиц. Работы пройдут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает министерство дорожного хозяйства Ставрополья, речь идет об улице Серова. Ремонт запланирован на участке от улицы Крупской до улицы Достоевского, пишет NewsTracker.

Подрядчик должен будет уложить новое покрытие, нанести разметку, обустроить тротуары и отремонтировать остановки. Работы начнутся после наступления подходящих погодных условий.

Отмечается, что этот участок на Серова очень важен для местных жителей. Рядом находится много социальных объектов, в том числе школа, больница и стадион.

В 2021 году по нацпроекту также приведут в порядок отрезки на улицах Трунова и Западный Обход.