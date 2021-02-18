Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Марсоход NASA совершил посадку на Красную планету
Мир
В Израиле выразили готовность признавать российские сертификаты о вакцинации
Культура
Новый глава Росгосцирка назвал свои приоритетные задачи
Политика
Путин продлил срок госслужбы двум заместителям главы МИД РФ
Мир
В ЕС и США заявили о заинтересованности в обсуждении ядерной программы Ирана с РФ
Туризм
Каир заявил о соглашении с Россией по открытию рейсов на курорты Египта
Мир
Захарова оценила вероятность улучшения отношений России и США
Общество
Вакцину «ЭпиВакКорона» вскоре разрешат применять для людей старшего возраста
Общество
Попова заявила о нераспространении в России мутаций COVID из-за рубежа

Одну из старейших улиц отремонтируют в Ставрополе по нацпроекту

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ставрополе намерены привести в порядок одну из самых старых и протяженных улиц. Работы пройдут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает министерство дорожного хозяйства Ставрополья, речь идет об улице Серова. Ремонт запланирован на участке от улицы Крупской до улицы Достоевского, пишет NewsTracker.

Подрядчик должен будет уложить новое покрытие, нанести разметку, обустроить тротуары и отремонтировать остановки. Работы начнутся после наступления подходящих погодных условий.

Отмечается, что этот участок на Серова очень важен для местных жителей. Рядом находится много социальных объектов, в том числе школа, больница и стадион.

В 2021 году по нацпроекту также приведут в порядок отрезки на улицах Трунова и Западный Обход.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021