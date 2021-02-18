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Дело возбудили по факту выделения детям-сиротам непригодного жилья

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В Калининградской области возбуждено уголовное дело после выделения детям-сиротам непригодного жилья. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, с декабря 2016 года по апрель 2017-го агентство по имуществу Калининградской области заключило договоры найма жилых помещений с 17 гражданами, воспитывавшимися в детдоме. Согласно документам, они получили жилье в домах на Молодежной улице, уточняет ИА FlashNord.

Позже выяснилось, что квартиры для проживания непригодны. В помещениях обнаружили плесень, гипсокартонные перекрытия были частично обрушены, кроме того, там отсутствовало отопление и газоснабжение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование находится на контроле главы регионального СК Дмитрия Бочарова.

Ранее в феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности при покупке жилья для детей-сирот в Клепиковском районе Рязанской области.

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