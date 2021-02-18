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Избившие человека до смерти мужчины ожидают суда в Рязанской области

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В Михайловском районе Рязанской области ожидают суда местный житель и уроженец Саратова, которые забили своего знакомого до смерти. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По данным следствия, 16 сентября 2020 года 46-летний и 35-летний мужчины во время распития спиртных напитков избили своего знакомого, с которым у них произошел конфликт. Удары наносились в том числе табуреткой. Потерпевший скончался на месте, пишет 62INFO.ru.

В ходе следствия подозреваемые заявили, что хотели объяснить погибшему как правильно себя вести. Убивать его они не планировали.

Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» завершено. В ближайшее время материалы передадут в суд для рассмотрения.

17 февраля сообщалось, что в Московской области задержали двоих мужчин, подозреваемых в смертельном избиении знакомого битой и сковородкой. Инцидент также произошел во время распития спиртных напитков.

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