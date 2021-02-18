Новый глава Росгосцирка назвал свои приоритетные задачи

Новый глава Росгосцирка Сергей Беляков 18 февраля в беседе с «Известиями» заявил, что ремонт и реконструкция цирков, а также цирковых общежитий и гостиниц.

Также он рассказал, что намерен «целесообразно и эффективно» использовать государственные деньги и поэтапно выходить из карантинных ограничений.

«Я работаю в цирке 27 лет, у нас хорошая команда, и надеюсь получится поднять цирк на новый творческий и экономический уровень», — сказал он.

Беляков отметил, что его не смущает тот факт, что в Росгосцирке часто меняются руководители и добавил, что цирк — «дело субъективное, надо работать».

О том, что Беляков победил в конкурсе Минкультуры России на должность гендиректора Росгосцирка, стало известно ранее 18 февраля.

Минкультуры объявило конкурс на замещение должности генерального директора Росгосцирка в конце декабря прошлого года. Заявки принимались до 29 января этого года. Прежний глава Росгосцирка Владимир Шемякин уволился в декабре по собственному желанию.

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