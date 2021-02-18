Новый природный парк создадут на севере Свердловской области

На территории Ивдельского городского округа Свердловской области создадут природный парк. Он будет выполнять роль государственного зоологического охотничьего заказника.

Как сообщил глава регионального министерства природы Алексей Кузнецов, целью создания заказника является восстановление и сохранение редких и исчезающих видов растений и животных. Общая доля особо охраняемых природных территорий от общей площади Свердловской области составит 7,31%. К 2030 году этот показатель должен вырасти до 8,08%, пишет ТагилСити.ру со ссылкой на Znak.

По данным издания, на территории будущего парка обитает северный олень, соболь, выдра, европейская норка.

Площадь заказника составит около 113,5 тыс. га. Все документы по утверждению его территорий уже подготовлены. Управлять территорией будет «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области».