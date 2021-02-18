Десятки нелегальных киосков демонтируют в Казани

В Казани планируют демонтировать еще 24 торговых павильона, установленных незаконно. Соответствующее распоряжение подписал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

С 19 по 23 февраля собственники строений могут разобрать их самостоятельно. Затем к сносу приступят рабочие. Они разберут оставшиеся конструкции до 25 мая этого года.

Ильдар Шакиров также поручил заранее предупредить владельцев киосков о демонтаже, пишет InKazan.ru.

По данным издания, замруководителя исполкома Радик Шафигуллин также подписал распоряжение о сносе четырех средств наружной рекламы. Кроме того, он обязал утвердить перечень нелегальных объектов и заключить контракты по их демонтажу.