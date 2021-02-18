Власти Коми анонсировали возобновление авиасообщения Москва — Воркута

Авиарейсы из Воркуты в Москву планируется возобновить в конце марта — начале апреля, перелеты будет осуществлять компания «РусЛайн», сообщила в четверг, 18 февраля, министр экономического развития и промышленности Республики Коми Эльмира Ахмеева.

Отмечается, что с просьбой в адрес властей Коми о возобновлении рейсов в столицу жители Воркуты выступили еще в декабре. После этого министерство вело переговоры с авиакомпаниями «РусЛайн», «Аэрофлот» и «Utair».

«На сегодняшний день есть договоренность. Авиарейсы планируется возобновить по данному маршруту с конца марта — апреля 2021 года на весь летний отпускной период. Частота авиасообщения будет меняться в зависимости от спроса. Перелеты будет осуществлять компания «РусЛайн», — цитирует Ахмееву Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми.

В настоящее время для жителей Воркуты организовано авиасообщение до Москвы через Сыктывкар. Рейсы осуществляет компания «Комиавиатранс».

9 февраля стало известно, что между Владивостоком и Санкт-Петербургом вновь появится прямой рейс. Его будет осуществлять авиакомпания Nordwind Airlines. Кроме того, организуют перелеты из Владивостока в Москву и Сочи без пересадок.