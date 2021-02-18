Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Попова заявила о нераспространении в России мутаций COVID из-за рубежа
Туризм
Каир заявил о соглашении с Россией по открытию рейсов на курорты Египта
Политика
Путин присвоил звания генералов 26 сотрудникам силовых ведомств
Общество
Вакцину «ЭпиВакКорона» вскоре разрешат применять для людей старшего возраста
Мир
Захарова оценила вероятность улучшения отношений России и США
Экономика
Чистая прибыль российских банков в январе выросла на 4%
Общество
Попова заявила о способности тест-системы из РФ определять новую мутацию коронавируса
Общество
Транзит грузовиков через Москву и Подмосковье временно переведут на ЦКАД
Мир
Китай обвинил разведку Эстонии в фейковых новостях о КНР

Власти Коми анонсировали возобновление авиасообщения Москва — Воркута

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиарейсы из Воркуты в Москву планируется возобновить в конце марта — начале апреля, перелеты будет осуществлять компания «РусЛайн», сообщила в четверг, 18 февраля, министр экономического развития и промышленности Республики Коми Эльмира Ахмеева.

Тариф двухлетний: цены на авиабилеты могут сохраниться в 2021 году
Эксперты ожидают банкротств перевозчиков и отсутствия спроса на перелеты

Отмечается, что с просьбой в адрес властей Коми о возобновлении рейсов в столицу жители Воркуты выступили еще в декабре. После этого министерство вело переговоры с авиакомпаниями «РусЛайн», «Аэрофлот» и «Utair».

«На сегодняшний день есть договоренность. Авиарейсы планируется возобновить по данному маршруту с конца марта — апреля 2021 года на весь летний отпускной период. Частота авиасообщения будет меняться в зависимости от спроса. Перелеты будет осуществлять компания «РусЛайн», — цитирует Ахмееву Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми.

В настоящее время для жителей Воркуты организовано авиасообщение до Москвы через Сыктывкар. Рейсы осуществляет компания «Комиавиатранс».

9 февраля стало известно, что между Владивостоком и Санкт-Петербургом вновь появится прямой рейс. Его будет осуществлять авиакомпания Nordwind Airlines. Кроме того, организуют перелеты из Владивостока в Москву и Сочи без пересадок.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021