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Видео с забывшей маску Меркель набрало более 3 млн просмотров

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Ролик, на котором запечатлена реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на забытую ей на трибуне бундестага маску, к четвергу, 18 февраля, набрало в Сети уже более 3 млн просмотров. Фрагмент записи одного из заседаний немецкого правительства выложил в Twitter 15 февраля пользователь @GotfrydKarol.

На видео политик, закончившая выступать в ходе одного из недавних заседаний, садится на свое место и вдруг понимает, что забыла надеть защитную маску, которую сняла, чтобы произнести речь. Меркель резко вскакивает с кресла и спешит к уже занятой трибуне и забирает свое средство индивидуальной защиты.

При этом маску чуть было не убрала девушка, протиравшая трибуну после вступления канцлера.

10 февраля власти ФРГ продлили до 7 марта карантинные меры, введенные в стране на фоне пандемии коронавируса. При этом правительство допустило ряд послаблений, например, с 1 марта при условии соблюдения всех санитарно-гигиенических правил начнут работать парикмахерские.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Германии с начала распространения инфекции выявлен 2 368 621 случай коронавируса, скончались 67 359 человек, выздоровели 2 165 900 пациентов.

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