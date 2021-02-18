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Автобусы большей вместимости начнут курсировать на двух маршрутах в Рязани

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В Рязани на двух автобусных маршрутах начнут курсировать автобусы большего класса и вместимости. Соответствующее решение опубликовано горадминистрации.

На маршруте № 7, который соединяет поселок Строитель и улицу Крупской, выйдут на линию 20 автобусов большого класса. До этого на маршруте работали 15 единиц транспорта среднего класса, пишет РИА «7 новостей».

Также число автобусов изменится на маршруте № 21. На линию будут выходить 20 автобусов большого класса вместо 25 автобусов среднего.

17 февраля сообщалось, что в Рязани от работы отстранили водителя маршрутного автобуса, который обматерил пассажиров и выгнал их на мороз. Жалобы на его хамство появились в соцсетях.

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