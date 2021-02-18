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Захарова оценила вероятность улучшения отношений России и США

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Отношения между Россией и США вряд ли резко улучшатся в ближайшие месяцы. Об этом 18 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Я думаю, что резкого улучшения не будет. Говорить об улучшении таком не резком, но постепенном: я не уверена, что в ближайшие месяцы мы это будем наблюдать», — сказала она в эфире YouTube-канала «Антонимы».

Ранее, 12 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что при нынешнем президенте США Джо Байдене Москва и Вашингтон вряд ли найдут согласие по большинству текущих проблем, но продолжать диалог необходимо.

11 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не прекращают циничные попытки вмешаться во внутренние дела России. Москва, по словам дипломата, не испытывает никаких иллюзий относительно будущих отношений с США при президентстве Байдена.

В конце января президент России Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

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