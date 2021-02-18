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Эксперты назвали среднюю стоимость однокомнатной квартиры в Москве

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Средняя стоимость однокомнатной квартиры в московских новостройках массового сегмента впервые выросла до 9 млн рублей в январе. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает риелторская компания «Метриум».

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Как уточняется, один квадратный метр жилплощади в таких квартирах в среднем стоит 224 тыс. рублей.

«Средняя однокомнатная квартира в новостройках эконом- и комфорт-класса Москвы в январе подорожала до 9 млн рублей — впервые в истории столичного рынка новостроек <...> За месяц однокомнатные квартиры подорожали на 2%, а за прошедшие 12 месяцев — на 19%», — говорится на официальном сайте компании.

Отмечается, что за три года такое жилье выросло в цене почти на 3 млн рублей. При этом средняя цена квартир всех типов в московских новостройках за год выросла на 12% и достигла 11,6 млн рублей.

Так, больше всего подорожали студии (на 22% до 6,3 млн рублей), двухкомнатные (на 20% до 13 млн) и трехкомнатные (на 19% до 17,3 млн) квартиры.

Отмечается, что однокомнатные квартиры занимают почти треть предложения в новостройках массового сегмента столицы, примерно столько же представлено в продаже двухкомнатных квартир. Студии занимают 16% предложения сектора, трехкомнатные кварты — 17%.

Ранее в феврале девелоперы предупредили о росте цен на новостройки на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов. Их стоимость может вырасти из-за повышения утильсбора на спецтехнику по переработке металла, считают в отрасли.

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