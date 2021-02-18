Проспект Карла Маркса реконструируют и благоустроят в Глазове

В Глазове (Удмуртия) началась разработка проекта реконструкции проспекта Карла Маркса, который горожане выбрали для участия в нацпроекте «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проектные работы выполняют архитекторы. Готовый дизайн-проект будет выставлен на общее голосование, пишет udm-info.ru.

«Максимально учесть интересы пешеходов, велосипедистов, автомобилистов, пожилых глазовчан, мам с колясками, предпринимателей, жителей соседних домов можно только в процессе обсуждения», - написал глава города Сергей Коновалов на своей странице в соцсети.

Сама реконструкция запланирована на 2022-2023 годы.

Ранее в феврале сообщалось, что в Удмуртии запустили онлайн-платформу, с помощью которой жители смогут выбрать территории и учреждения, нуждающиеся в реконструкции и обустройстве в 2022 году.