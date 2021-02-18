Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Попова заявила о нераспространении в России мутаций COVID из-за рубежа
Туризм
Каир заявил о соглашении с Россией по открытию рейсов на курорты Египта
Политика
Путин присвоил звания генералов 26 сотрудникам силовых ведомств
Общество
Вакцину «ЭпиВакКорона» вскоре разрешат применять для людей старшего возраста
Мир
Захарова оценила вероятность улучшения отношений России и США
Экономика
Чистая прибыль российских банков в январе выросла на 4%
Общество
Попова заявила о способности тест-системы из РФ определять новую мутацию коронавируса
Общество
Транзит грузовиков через Москву и Подмосковье временно переведут на ЦКАД
Мир
Китай обвинил разведку Эстонии в фейковых новостях о КНР

В посольстве России прокомментировали размещение бомбардировщиков B-1 в Норвегии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, которые были отправлены в Норвегию, создают препятствия для стратегической стабильности и мира. Об этом в четверг, 18 февраля, заявило посольство России в Вашингтоне на своей странице в Twitter.

БезОсловно: Россия будет осваивать Севморпуть без участия Норвегии
Москва не планирует использовать маршрут совместно с королевством, поскольку считает трассу национальной транспортной артерией

Российские дипломаты подчеркнули, что глава штаба ВВС США, генерал Чарльз Браун объясняет размещение стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, которые раньше несли ядерное оружие, «необходимостью оперативной непредсказуемости». Однако, по их словам, это негативно сказывается на стратегической стабильности и всеобщем мире.

Ранее, 3 февраля, стало известно о том, что ВВС США намерены разместить в Норвегии четыре бомбардировщика B-1 и 200 летчиков, чтобы оказать «давление» на Россию. Сообщалось, что американские военные намерены вылететь с авиабазы в Техасе и дислоцироваться на военном аэродроме в центральной части Норвегии, чтобы провести первые учения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 11 февраля заявила, что Москва оценивает решение Осло разместить на своей авиабазе американские бомбардировщики как шаг по наращиванию военной активности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021