В посольстве России прокомментировали размещение бомбардировщиков B-1 в Норвегии

Американские стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, которые были отправлены в Норвегию, создают препятствия для стратегической стабильности и мира. Об этом в четверг, 18 февраля, заявило посольство России в Вашингтоне на своей странице в Twitter.

Российские дипломаты подчеркнули, что глава штаба ВВС США, генерал Чарльз Браун объясняет размещение стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, которые раньше несли ядерное оружие, «необходимостью оперативной непредсказуемости». Однако, по их словам, это негативно сказывается на стратегической стабильности и всеобщем мире.

Ранее, 3 февраля, стало известно о том, что ВВС США намерены разместить в Норвегии четыре бомбардировщика B-1 и 200 летчиков, чтобы оказать «давление» на Россию. Сообщалось, что американские военные намерены вылететь с авиабазы в Техасе и дислоцироваться на военном аэродроме в центральной части Норвегии, чтобы провести первые учения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 11 февраля заявила, что Москва оценивает решение Осло разместить на своей авиабазе американские бомбардировщики как шаг по наращиванию военной активности.