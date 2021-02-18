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Ребенок попал в реанимацию после прорыва батареи в детсаду под Иваново

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Двухлетняя девочка попала в реанимацию, получив ожоги при прорыве батареи в детсаду села Воскресенское Савинского района Ивановской области. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

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Инцидент произошел утром в четверг. Батарея лопнула в одной из групп дошкольного учреждения, и кипяток хлынул на девочку, игравшую в этот момент на полу.

«Ребенка с ожогами спины, ягодиц и плеч доставили в ОБУЗ «Областная детская клиническая больница». В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации», — подчеркнули в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На место ЧП оперативно выезжала следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

5 февраля стало известно о возбуждении уголовного дела по факту получения двухлетним воспитанником частного детсада в Саратове ожогов. По данным ведомства, мальчика госпитализировали с термическими ожогами туловища, верхних и нижних конечностей 1, 2 и 3-й степеней. По предварительным данным, во время гигиенических процедур мальчик перекрыл холодную воду.

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