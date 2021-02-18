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Коммунальщиков в Ростове привели в режим повышенной готовности

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Коммунальные службы Ростова-на-Дону привели в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает городская администрация.

В пятницу, 19 февраля, в Ростове ожидается снег и метель, возможно образование гололеда. Для дежурных бригад коммунальщиков разработан график, также проверено наличие противогололедных материалов и состояние спецтехники, пишет RostovGazeta.

Дежурства спецтехники организованы по 57 адресам. В частности, бригады готовы к реагированию на путепроводах, мостах и участках со сложным рельефом.

В общей сложности для ликвидации последствий подготовлены 200 машин. Они будут убирать снег и поддерживать дороги в нормальном состоянии.

Автовладельцев просят парковаться только на стоянках, чтобы не мешать работе техники.

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