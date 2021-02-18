В МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

В МИЦ «Известия» 18 февраля состоялась пресс-конференция, в ходой которой обсуждался предстоящий турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Спортивное событие пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве. В главном бою вечера обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов встретится с малавийцем Айзеком Чилемба. Также в рамках этого шоу бои по правилам бокса проведут блогер и боец ММА Артем Тарасов, звезда «Рунета» Максим Новоселов и скандально известный тяжеловес Вячеслав Дацик, а также пауэрлифтеры Михаил Кокляев и Денис Вильданов.

В пресс-конференции принимали участие:

Анатолий Тупицын, Заместитель Генерального директора, Исполнительный продюсер РЕН ТВ.

Владимир Хрюнов, промоутер, представитель Федерации бокса;

Михаил Кокляев, российский спортсмен силовых видов спорта, участник турнира;

Артем Тарасов, блогер, боец ММА, участник турнира;

Вячеслав Дацик, российский боец смешанного стиля, участник турнира;

Тайсон Дижон, чемпион Камеруна по боксу, участник турнира;

Федор Чудинов, российский боксер, участник турнира;

Айзек Чилемба, малавийский боксер, участник турнира;

Максим Новоселов, российский самбист, боец смешанных единоборств, участник турнира;

Денис Вильданов, боец смешанных единоборств, участник турнира;

Эдгар Гукасян, российский боксер, участник турнира;

Адриан Хосе Перес Апарисио, венесуэльский боксер.

Владимир Хрюнов в начале пресс-конференции отметил: «Я теперь не могу без этого логотипа (РЕН ТВ), хотя у меня есть другой. Моя жизнь пришла к этапу, когда впервые, наверное, за всю мою промоуторскую деятельность всё происходит так, как оно должно происходить. Мы находимся в прекраснейшей студии, мы находимся в эфире и нас смотрит вся страна, мы собрали лучшую за историю российских единоборств карту «Бойцовский клуб» на канале РЕН ТВ».

18 февраля в пресс-центре МИЦ «Известия» на битве взглядов встретились боксер, чемпион WBA Gold в суперсреднем весе Федор Чудинов и его малавийский соперник Айзек Чилемба, ученик легендарного боксера Роя Джонса. Соперники выразили друг другу уважение, пожав руки.

Также Артем Тарасов удивил зрителей, спев под гармонь о своей возможной победе над Михаилом Кокляевым. «Михаил Кокляев сегодня проиграет. Михаил Кокляев сегодня проиграет. Проиграет он, как в последний раз. Проиграет он, потому что я Тарас», — спел боец ММА.

Еще один участник пресс-конференции, малавийский боксер Айзек Чилемба отметил, что россиян всегда отличает от спортсменов из других стран их храбрость: «Как таковой особенной техники нет, но у русских боксеров очень большое сердце. Храброе. Оно заставляет их рваться в бой, показывать классные бои».

Заместитель Генерального директора, Исполнительный продюсер РЕН ТВ Анатолий Тупицын также ответил на вопрос ведущего, почему предстоящее боксерское шоу станет главным в этот день.

«Ответ простой, мы некоторым образом, неожиданного для себя, в горизонте последних полутора-двух лет выяснили, что делаем самые яркие бойцовские шоу, а именно шоу по боксу. Это не было самоцелью, и еще какое-то время назад мы были новичками в этом сегменте медиабизнеса. Но все, что мы делаем, мы стараемся делать хорошо и с душой», — сказал он.

Ранее РЕН ТВ уже организовывал масштабные шоу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», которые устанавливали эфирные рекорды телеканала и занимали первые строчки рейтинга у мужской части аудитории в России.