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Вакцину «ЭпиВакКорона» вскоре разрешат применять для людей старшего возраста

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ближайшее время ожидает разрешения на использование вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» для людей старше 65 лет. Об этом она рассказала 18 февраля в интервью на канале «Россия 1».

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«Мы буквально вот со дня на день этого решения ждем», — сказала она. По словам Поповой, исследования препарата завершены. Документы переданы должным образом, добавила она.

Ранее в этот день в центре «Вектор» сообщили, что антитела к коронавирусной инфекции выработались у всех добровольцев от 18 до 60 лет, что принимали участие в исследовании после вакцинации «ЭпиВакКороной».

15 февраля в Роспотребнадзоре сообщили, что мутации коронавирусной инфекции не оказывают влияние на эффективность вакцины центра «Вектор». Разработчики препарата ведут мониторинг появляющихся типов COVID-19, которые потенциально могут изменить эффективность вакцины.

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин поручил проанализировать эффективность российских вакцин от коронавируса против его новых штаммов. Доклад на эту тему правительству России необходимо предоставить до 15 марта текущего года.

Российская вакцина от коронавируса Института Гамалеи «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали в августе 2020 года. Он стал первой в России и в мире вакциной от этого вируса.

2 февраля «Спутник V» доказал свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых Института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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