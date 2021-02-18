Чистая прибыль российских банков в январе выросла на 4%

Чистая прибыль банковского сектора в январе выросла на 4% по сравнению с показателем годом ранее и составила 205 млрд рублей. При этом в декабре этот показатель был на уровне 159 млрд рублей. О развитии банковской деятельности говорится в аналитическом материале ЦБ РФ, опубликованном в четверг, 18 февраля, на сайте регулятора.

Таких результатов, как отметили в Центробанке, удалось достичь благодаря положительной валютной переоценке.

«Количество прибыльных банков в январе выросло до 275 (75,3% от общего количества) с 237 в декабре, хотя их доля в активах сектора чуть снизилась (до 96% — с 98% в последние месяцы 2020 года), что связано с убытками отдельных крупных банков, в том числе банка непрофильных активов», — следует из материала.

В то же время вклады населения по сравнению с декабрем снизились на 2,7% после декабрьского роста в 4,9%, однако подобные тенденции в ЦБ назвали закономерными для этого периода.

Отмечается, что количество действующих кредитных организаций в январе не изменилось и составило 406, а количество банков снизилось с 366 до 365 из-за реорганизации одного из них в небанковскую кредитную организацию (НКО).

Ранее в этот день сообщалось, что, согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», до 33 российских кредитных организаций в 2021 году рискуют потерять свою лицензию. Специалисты связали риски дефолта с невосстановившейся после пандемии коронавируса экономикой, а также оттоком средств россиян из вкладов.

Также отмечалось, что в 2021 году индекс здоровья банковского сектора продолжит укрепляться, однако не проявит высоких темпов роста до полного восстановления экономики и адаптации кредитных организаций к изменившейся ситуации на рынке.

Кроме того, аналитики спрогнозировали консолидацию банковского сектора, в том числе из-за ухода с рынка неустойчивых банков, поглощения кредитных организаций более крупными игроками, а также добровольных аннулирований лицензий.

В свою очередь, аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер заявил «Известиям», что если с рынка уйдут несколько банков, то это, скорее всего, будут некрупные игроки, которые не окажут влияния на сектор.