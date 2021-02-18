Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Транзит грузовиков через Москву и Подмосковье временно переведут на ЦКАД
Общество
Генпрокуратура выявила нарушения в работе Российского экологического оператора
Общество
Минтруд заявил об ожидании снижения числа безработных в России
Экономика
Чистая прибыль российских банков в январе выросла на 4%
Общество
Попова заявила о способности тест-системы из РФ определять новую мутацию коронавируса
Мир
НАТО увеличит миссию в Ираке до 4 тыс. человек
Мир
Китай обвинил разведку Эстонии в фейковых новостях о КНР
Общество
СЖР выразил Латвии протест из-за запрета на въезд российского телеведущего
Мир
В Таджикистане ввели налог для блогеров

Чистая прибыль российских банков в январе выросла на 4%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чистая прибыль банковского сектора в январе выросла на 4% по сравнению с показателем годом ранее и составила 205 млрд рублей. При этом в декабре этот показатель был на уровне 159 млрд рублей. О развитии банковской деятельности говорится в аналитическом материале ЦБ РФ, опубликованном в четверг, 18 февраля, на сайте регулятора.

Объемный заем: банки развивают продажи через дополненную реальность
Узнать стоимость автокредита можно будет при наведении камеры на машину

Таких результатов, как отметили в Центробанке, удалось достичь благодаря положительной валютной переоценке.

«Количество прибыльных банков в январе выросло до 275 (75,3% от общего количества) с 237 в декабре, хотя их доля в активах сектора чуть снизилась (до 96% — с 98% в последние месяцы 2020 года), что связано с убытками отдельных крупных банков, в том числе банка непрофильных активов», — следует из материала.

В то же время вклады населения по сравнению с декабрем снизились на 2,7% после декабрьского роста в 4,9%, однако подобные тенденции в ЦБ назвали закономерными для этого периода.

Отмечается, что количество действующих кредитных организаций в январе не изменилось и составило 406, а количество банков снизилось с 366 до 365 из-за реорганизации одного из них в небанковскую кредитную организацию (НКО).

Ранее в этот день сообщалось, что, согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», до 33 российских кредитных организаций в 2021 году рискуют потерять свою лицензию. Специалисты связали риски дефолта с невосстановившейся после пандемии коронавируса экономикой, а также оттоком средств россиян из вкладов.

Также отмечалось, что в 2021 году индекс здоровья банковского сектора продолжит укрепляться, однако не проявит высоких темпов роста до полного восстановления экономики и адаптации кредитных организаций к изменившейся ситуации на рынке.

Кроме того, аналитики спрогнозировали консолидацию банковского сектора, в том числе из-за ухода с рынка неустойчивых банков, поглощения кредитных организаций более крупными игроками, а также добровольных аннулирований лицензий.

В свою очередь, аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер заявил «Известиям», что если с рынка уйдут несколько банков, то это, скорее всего, будут некрупные игроки, которые не окажут влияния на сектор.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021