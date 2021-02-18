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Сирия и Израиль провели обмен заключенными

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Сирия и Израиль обменялись заключенными. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает государственное информационное агентство Сирии SANA.

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«В рамках завершения программы обмена заключенными, проведенной при посредничестве РФ, были освобождены из израильских тюрем сирийские заключенные Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан, они вернулись в свои деревни в провинции Кунейтра», — отмечает агентство со ссылкой на источники.

Накануне стало известно, что задержанная сирийскими пограничниками на Голанских высотах гражданка Израиля будет обменена на двух сирийцев, находящихся в тюрьме. Россия является посредником в переговорах между странами.

Гражданка Израиля случайно пересекла сирийскую границу в районе города Эль-Кунейтра, где была задержана военными. Правительство Сирии в обмен потребовало выдачи Дамаску удерживаемых в Израиле сирийцев Диаба Кахмуза и Нихаля аль-Маката. Как отмечают в агентстве, они «вели борьбу против израильской оккупации».

С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. К настоящему моменту основная группировка террористов «Исламского государства» (террористическая организация, которая запрещена в РФ) разгромлена. В ряде провинций страны действуют разрозненные отряды боевиков.

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