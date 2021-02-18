МИД РФ объявил о высылке эстонского дипломата в ответ на действия Таллина

Дипломата из Эстонии выслали из Москвы в ответ на решение Таллина об объявлении российского дипломата персоной нон грата, заявила 18 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Российский ответ не заставил себя ждать, был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского диппредставительства», — пояснила она на брифинге. По ее словам, высланный Таллином российский дипломат изучал образование и культуру.

Как отметили на Смоленской площади, Эстония в очередной раз продемонстрировала неготовность преодолеть последствия, вызванные принятым решением. «Федеральное агентство новостей» добавляет, что Москва выразила протест Эстонии из-за ситуации с сотрудником российского посольства.

16 февраля посольство РФ в Эстонии предупредило, что призывы парламента прибалтийской страны к ужесточению санкций против России ухудшат и без того напряженные отношения двух государств.

До этого в эстонском парламенте был принят документ с призывом к ЕС разработать политику ограничений, которая «вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики».

В ответ российские дипломаты обвинили инициаторов в том, что те «погрязли в болоте русофобии».