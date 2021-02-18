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МИД РФ объявил о высылке эстонского дипломата в ответ на действия Таллина

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Дипломата из Эстонии выслали из Москвы в ответ на решение Таллина об объявлении российского дипломата персоной нон грата, заявила 18 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Российский ответ не заставил себя ждать, был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского диппредставительства», — пояснила она на брифинге. По ее словам, высланный Таллином российский дипломат изучал образование и культуру.

Как отметили на Смоленской площади, Эстония в очередной раз продемонстрировала неготовность преодолеть последствия, вызванные принятым решением. «Федеральное агентство новостей» добавляет, что Москва выразила протест Эстонии из-за ситуации с сотрудником российского посольства.

16 февраля посольство РФ в Эстонии предупредило, что призывы парламента прибалтийской страны к ужесточению санкций против России ухудшат и без того напряженные отношения двух государств.

До этого в эстонском парламенте был принят документ с призывом к ЕС разработать политику ограничений, которая «вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики».

В ответ российские дипломаты обвинили инициаторов в том, что те «погрязли в болоте русофобии».

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