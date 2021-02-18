Эксперты оценили планы Дурова привлечь финансы на развитие Telegram

Планы основателя Telegram Павла Дурова привлечь финансы на развитие собственной компании можно назвать осуществимыми. Об этом «Известиям» сообщили аналитики в четверг, 18 февраля.

Как уточняется, бизнесмен хочет получить как минимум $1 млрд путем размещения облигаций среди ограниченного числа инвесторов. Эксперты считают, что увеличение количества пользователей мессенджера и перспективы выхода на IPO позволят Дурову с легкостью привлечь средства на развитие сервиса.

Главный экономист TeleTrade Марк Гойхман заявил, что концепция привлечения средств со стороны Telegram достаточно продумана. Благодаря формированию цены облигаций и их доступности только для узкого круга людей предприниматель сможет образовать группу лояльных крупных инвесторов, что позволит снизить риск потенциальных конфликтов в будущем, уверен специалист.

В свою очередь, аналитик «Финама» Леонид Делицын подчеркнул, что подобная схема сэкономит Telegram средства, также ему не нужно будет жертвовать голосами акционерного собрания до того, как бонды начнут конвертироваться.

Тем не менее партнер юридической фирмы Digital Rights Center Михаил Третьяк заявил, что сервис уже восемь лет считается убыточным и обходится Дурову очень дорого. Специалист выразил сомнение в том, что после первого провала в сервис начнут вкладываться международные инвесторы.

Как заключил аналитик «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, результат будет зависеть от конкретных условий, которые будет предлагать Telegram. Успех в вопросе привлечения инвесторов главным образом будет обусловлен возможной конвертацией в акции при IPO.

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Привлечь вливания: каковы шансы Дурова собрать деньги для развития Telegram