Генпрокуратура выявила нарушения в работе Российского экологического оператора

Генеральная прокуратура России в период с октября по декабрь 2020 года осуществила проверку деятельности Российского экологического оператора (РЭО). Об этом «Известиям» сообщили в четверг, 18 февраля, в пресс-службе Генпрокуратуры.

В результате проверки были выявлены факты неисполнения компанией государственных задач по формированию комплексной системы обращений с отходами. Кроме того, зафиксированы законодательные нарушения в ее деятельности. Доклад о выявленных по итогам проверки недочетах был представлен министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александру Козлову и генеральному директору компании Денису Буцаеву.

В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ подтвердили получение письма первого заместителя генпрокурора в адрес главы ведомства. В свою очередь, Козлов инициировал проведение служебной проверки по данному направлению на предмет возможного нарушения закона. По ее итогам Минприроды России определит взыскания для должностных лиц и поставит Генпрокуратуру России в известность о решениях по устранению выявленных нарушений.

20 ноября 2020 года Буцаев повторно был назначен генеральным директором РЭО.

В феврале 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший в тот момент пост премьер-министра России, назначил Буцаева гендиректором Российского экологического оператора, однако в ноябре того же года он был уволен.