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Тепличный комплекс построят в Высокогорском районе Татарстана

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В Высокогорском районе Татарстана планируют реализовать проект тепличного комплекса, где будут выращивать свежие овощи, ягоды и зелень. Об этом глава района Рустам Калимуллин рассказал на заседании райсовета.

«Строительство тепличного комплекса благоприятно отразится на экономике района и республики», — цитирует главу муниципалитета ИА «Татар-информ» со ссылкой на «Высокогорские вести».

Заседание райсовета состоялось в Шапшинском ДК. В нем принял участие министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов. Он высоко оценил деятельность местного малого бизнеса.

На данный момент в Высокогорском районе насчитывается более 3 тыс. занятых в малом предпринимательстве. В 2020 году они принесли в район 23 млрд рублей.

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