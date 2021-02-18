Правила содержания домашних животных разработают в Удмуртии

В Удмуртской Республике намерены разработать правила содержания домашних животных. Как сообщает пресс-служба республиканского Госсовета, данный вопрос уже неоднократно обсуждали в правительстве, однако конкретного решения принято не было.

По словам председателя постоянной комиссии Госсовета по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимира Варламова, особое беспокойство вызывают случаи содержания в квартире большого количества кошек и собак. Люди заводят животных, но обеспечить им должный уход не могут. Нарушаются санитарные и ветеринарные нормы, а это, в свою очередь, доставляет неудобство соседям, уточняет ИА «Сусанин».

В связи с этим было принято решение разработать правила содержания домашних животных. Над ними будут работать сотрудники Главного управления ветеринарии Удмуртии.

Как отмечает пресс-служба регионального парламента, на данный момент законы, устанавливающие нормы для обращения с животными, приняты в 15 субъектах России. На федеральному уровне действует закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российский Федерации». Он предусматривает отлов безнадзорных животных с последующей стерилизацией и вакцинацией.

В январе в управлении ветеринарии Республики Бурятия «Известиям» сообщили, что считают необходимым внести изменения в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Специалисты предлагают умерщвлять гуманными методами агрессивных особей, а также родившихся и выросших в условиях улицы — сейчас закон предусматривает содержание таких животных в приюте пожизненно. Только в столице республики недавно насчитали до 20 тыс. бездомных собак.

Проект закона об эвтаназии агрессивных животных также намерены разработать в Саратовской области.