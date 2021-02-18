Apple выпустила эмодзи с бородатыми женщинами

Американская компания Apple представила операционную систему iOS 14.5 с обновленной коллекцией эмодзи, в которую вошли изображения бородатых женщин.

Библиотеку пополнили более 200 изображений. Помимо женщин с растительностью на лице, среди эмодзи можно заметить мужчин в образе невест с фатой и усами. Также для любого человеческого изображения можно выбрать разный цвет кожи.

Компания также внесла некоторые изменения в уже доступные смайлы, например появилось охваченное огнем и перебинтованное сердце.

В июле в предыдущем обновлении операционной системы iOS 14 от Apple появился эмодзи с изображением матрешки. Кроме того, на iPhone, Mac, iPad и Apple Watch добавились изображения чая баббл (bubble tea), итальянского жеста Ma che vuo («что ты хочешь?» — перевод с итальянского), птицы додо, ниндзя, бобра, бумеранга, анатомического сердца и легких, символа трансгендерности и другие знаки.