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Apple выпустила эмодзи с бородатыми женщинами
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Apple выпустила эмодзи с бородатыми женщинами

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Американская компания Apple представила операционную систему iOS 14.5 с обновленной коллекцией эмодзи, в которую вошли изображения бородатых женщин.

Библиотеку пополнили более 200 изображений. Помимо женщин с растительностью на лице, среди эмодзи можно заметить мужчин в образе невест с фатой и усами. Также для любого человеческого изображения можно выбрать разный цвет кожи.

Компания также внесла некоторые изменения в уже доступные смайлы, например появилось охваченное огнем и перебинтованное сердце.

В июле в предыдущем обновлении операционной системы iOS 14 от Apple появился эмодзи с изображением матрешки. Кроме того, на iPhone, Mac, iPad и Apple Watch добавились изображения чая баббл (bubble tea), итальянского жеста Ma che vuo («что ты хочешь?» — перевод с итальянского), птицы додо, ниндзя, бобра, бумеранга, анатомического сердца и легких, символа трансгендерности и другие знаки.

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