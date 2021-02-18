Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
НАТО увеличит миссию в Ираке до 4 тыс. человек
Общество
Роструд напомнил о коротком рабочем дне 20 февраля
Экономика
Хуснуллин заявил об одобрении 158 инвестпроектов для инфраструктурной поддержки
Общество
Врач посоветовал переболевшим COVID-19 тренировать обоняние
Интернет
Apple выпустила эмодзи с бородатыми женщинами
Мир
РФ приветствовала исключение США йеменских мятежников-хуситов из списка террористов
Общество
Путин назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой для отечественного кинематографа
Происшествия
ФСБ изъяла в Петербурге контрафактные сигареты на 100 млн рублей
Мир
Отказавшимся от вакцинации от COVID-19 в Ватикане грозит увольнение

Суд назначил условный срок активистке Шевченко по делу о нежелательной организации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону 18 февраля вынес приговор активистке движения «Открытая Россия» (признана в России нежелательной организацией) Анастасии Шевченко. Она приговорена к четырем годам условно.

Активистка была признана виновной по статье 284.1 УК РФ о деятельности нежелательной организации, сообщает РЕН ТВ. Суд счел смягчающими обстоятельствами наличие у нее двоих малолетних детей и поведение во время следствия. Испытательный срок составит четыре года.

При этом обвинение запрашивало для активистки реальный срок — пять лет лишения свободы. Вину подсудимая не признала.

Дело в отношении Шевченко было возбуждено в январе 2019 года, что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. Тогда же в рамках дела прошли обыски у восьми активистов движения в Ростове-на-Дону, Казани, Ульяновске. Во время следствия и суда активистка находилась под домашним арестом.

В 2017 году Генеральная прокуратура признала нежелательной в России работу трех иностранных НКО, связанных с «Открытой Россией». По данным ведомства, организации осуществляют на территории страны «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021