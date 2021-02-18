Суд назначил условный срок активистке Шевченко по делу о нежелательной организации

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону 18 февраля вынес приговор активистке движения «Открытая Россия» (признана в России нежелательной организацией) Анастасии Шевченко. Она приговорена к четырем годам условно.

Активистка была признана виновной по статье 284.1 УК РФ о деятельности нежелательной организации, сообщает РЕН ТВ. Суд счел смягчающими обстоятельствами наличие у нее двоих малолетних детей и поведение во время следствия. Испытательный срок составит четыре года.

При этом обвинение запрашивало для активистки реальный срок — пять лет лишения свободы. Вину подсудимая не признала.

Дело в отношении Шевченко было возбуждено в январе 2019 года, что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. Тогда же в рамках дела прошли обыски у восьми активистов движения в Ростове-на-Дону, Казани, Ульяновске. Во время следствия и суда активистка находилась под домашним арестом.

В 2017 году Генеральная прокуратура признала нежелательной в России работу трех иностранных НКО, связанных с «Открытой Россией». По данным ведомства, организации осуществляют на территории страны «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными».