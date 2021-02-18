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Бывший вице-президент ПАСЕ оценила вакцину «Спутник V»

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На первом месте должна стоять человеческая жизнь, а уже потом прибыль. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила чешский политик и бывший вице-президент ПАСЕ Анна Чурдова.

«Лучше умереть с США, чем жить с Россией? Серьезно? На первом месте должна стоять человеческая жизнь, а далеко позади — прибыли», — подчеркнула она в разговоре с изданием Parlamentní Listy.

Чурдова напомнила, что подтвержденные международные результаты эффективности «Спутника V», которые превышают 91%, указывают на безопасность вакцины.

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Политик в ответ на вопрос журналиста о возможности привиться российским препаратом ответила утвердительно, отметив, что отказ некоторых европейских стран от данной процедуры вредит их жителям.

Ранее, 15 февраля, австрийская газета Wiener Zeitung назвала шоком реакцию Европы на «Спутник V». В публикации сказано, что поначалу Запад скептически отнесся к разработке препарата, причиной стали множественные стереотипы о России. Тем не менее стране удалось «преподнести миру много сюрпризов» в области вооружений, медицины и других сфер.

2 февраля вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых Института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet. Ее эффективность оценена в 91,6%. В исследовании сообщается о промежуточных результатах третьей фазы испытаний. Среди 20 тыс. участников было 2 тыс. человек старше 60 лет. В статье говорится о хорошей переносимости препарата и в этой возрастной группе.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали в августе 2020 года. Он стал первой в России и в мире вакциной от этого вируса.

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