Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
НАТО увеличит миссию в Ираке до 4 тыс. человек
Общество
Роструд напомнил о коротком рабочем дне 20 февраля
Экономика
Хуснуллин заявил об одобрении 158 инвестпроектов для инфраструктурной поддержки
Общество
Врач посоветовал переболевшим COVID-19 тренировать обоняние
Интернет
Apple выпустила эмодзи с бородатыми женщинами
Мир
РФ приветствовала исключение США йеменских мятежников-хуситов из списка террористов
Общество
Путин назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой для отечественного кинематографа
Происшествия
ФСБ изъяла в Петербурге контрафактные сигареты на 100 млн рублей
Мир
Отказавшимся от вакцинации от COVID-19 в Ватикане грозит увольнение
Сюжет:

Новое оборудование поступило в онкодиспансер Астрахани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Астраханский онкологический диспансер доставили новое оборудование. Современной медицинской техникой лечебные учреждения региона снабжают в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Так, уже в феврале в онкоцентре заработает аппарат для брахитерапии, стоимость которого составляет 50 млн рублей.

Брахитерапией называется современная технология лечения злокачественных опухолей, особенно на ранних стадиях. Она способствует остановке роста и распространения новообразований. При облучении больного органа воздействие на расположенные рядом здоровые органы является минимальным.

В онкодиспансере этот препарат будут применять в области гинекологии, пишет «Астрахань 24».

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ранее говорил, что доля онкозаболеваний растет в последнее время не только в регионе, но и в целом в мире. Это происходит в том числе из-за того, что рак научились выявлять на ранних стадиях. Его успешно лечат.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» начали внедрять новую модель организации работы медицинских учреждений. В проекте участвуют уже 27 местных поликлиник.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021