Новое оборудование поступило в онкодиспансер Астрахани

В Астраханский онкологический диспансер доставили новое оборудование. Современной медицинской техникой лечебные учреждения региона снабжают в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Так, уже в феврале в онкоцентре заработает аппарат для брахитерапии, стоимость которого составляет 50 млн рублей.

Брахитерапией называется современная технология лечения злокачественных опухолей, особенно на ранних стадиях. Она способствует остановке роста и распространения новообразований. При облучении больного органа воздействие на расположенные рядом здоровые органы является минимальным.

В онкодиспансере этот препарат будут применять в области гинекологии, пишет «Астрахань 24».

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ранее говорил, что доля онкозаболеваний растет в последнее время не только в регионе, но и в целом в мире. Это происходит в том числе из-за того, что рак научились выявлять на ранних стадиях. Его успешно лечат.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» начали внедрять новую модель организации работы медицинских учреждений. В проекте участвуют уже 27 местных поликлиник.