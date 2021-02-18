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СМИ узнали об обвинении бывшего управленца «Ростелекома» во взятке

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Андрея Левакова, ранее работавшего топ-менеджером «Ростелекома», следственные органы обвинили в получении взятки в 5 млн рублей. Об этом сообщает 18 февраля ТАСС.

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Ходатайство об аресте управленца зарегистрировано в Басманном суде Москвы. Свою вину в преступлении задержанный не признает.

Ранее в четверг в компании рассказали «Известиям», что следственные мероприятия в «Ростелекоме» проводятся по фактам злоупотреблений в сфере закупок, выявленных в 2020 году в ходе последовательной антикоррупционной работы внутри компании.

Сотрудники представляют правоохранителям всю необходимую информацию, добавили в организации.

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