Ж/д сообщение между Тамбовом и Москвой возобновят не ранее марта

В марте 2021 года возобновится железнодорожное сообщение между Тамбовом и Москвой. Причем не в том полном объеме, который был до пандемии коронавируса. Поезда между двумя населенными пунктами будут курсировать в определенные дни.

ИА «ОнлайнТамбов.Ру» уточняет, что поезда из Тамбова в Москву были отменены с 20 января, а из Москвы в Тамбов — с 21 января. Решение было связано со снижением пассажиропотока из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

В соответствии с расписанием РЖД курсирование из Тамбова возобновится 18, 21, 25, 28 марта, 1, 4, 8, 11, 22 апреля. С 20 апреля по 11 мая поезда будут ходить ежедневно.

Из Москвы поезда отправят 19, 22, 26, 29 марта, 2, 5, 9, 12, 23 апреля. С 30 апреля по 12 мая курсирование будет в ежедневном режиме.