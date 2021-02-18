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Объявленная в розыск экс-глава омского минздрава обжаловала заочный арест

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Адвокат бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой, ставшей фигуранткой уголовного дела, подал апелляцию на требование СК о заочном аресте. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Куйбышевский районный суд Омска в четверг, 18 февраля.

«Апелляционная жалоба (на решение о заочном аресте) поступила в суд в начале февраля, но затем документы вернулись к нам (из Омского областного суда), потому что Солдатову известили не по всем адресам проживания», — сказали в пресс-службе суда.

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Отмечается, что экс-министра снова оповестили по адресам в Москве и Подмосковье, жалоба принята к рассмотрению Омским областным судом, а рассмотрение дела назначено на 26 февраля.

Следствие считает, что Солдатова, ее подчиненный, директор казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктор Бабиков, «и иные лица» организовали заключение государственных контрактов с аффилированными фирмами на поставку медицинского оборудования по завышенной стоимости в том числе за счет средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. В результате региональному минздраву был причинен ущерб на сумму более 105 млн рублей.

Они подозреваются по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

Поскольку бывший министр на неоднократные вызовы следователя уклонялась от явки, скрываясь за границей, суд по ходатайству следствия заочно избрал против нее меру пресечения в виде заключения под стражу, она объявлена в международный розыск.

После возбуждения уголовного дела Солдатова отправилась на отдых на Мальдивы. В настоящее время она находится в Дубае, где у нее в собственности квартира площадью 160 кв. м.

Омскому порталу БК55 экс-министр заявила 1 февраля, что дело против нее «сфабриковано, непрофессионально и безграмотно, с нарушениями».

Солдатову уволили 5 ноября 2020 года после расследования инцидента, который произошел в Омске 27 октября. Речь идет о двух экипажах скорой помощи, которые привезли двух пожилых пациентов с подозрением на COVID-19 и тяжелым поражением легких к зданию регионального минздрава. Медики жаловались, что в течение 10 часов возили больных по городу, поскольку больницы не смогли их принять.

Для проверки случившегося в Омск тогда направили замглавы Минздрава России Евгения Камкина и замруководителя Росздравнадзора Дмитрия Павлюкова.

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